Теперь многие хозпостройки на участке признаются полноценными объектами налогообложения, даже если они не были зарегистрированы. Кому и сколько придётся платить, а кто сможет налогов избежать?

Информация о том, что в этом году государство может потребовать оплатить отдельный налог за нежилые строения, расположенные на земельном участке, для россиян неожиданной не стала. Однако не все смогли разобраться, кому, когда и сколько придётся платить. В связи с этим Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и Федеральная налоговая служба (ФНС) дали свои пояснения относительно изменений порядка учёта и налогообложения построек граждан на земельных участках.

За какую постройку платить придётся, а за какую нет

Формально никаких принципиально новых налогов никто не вводил, но с 2022 года для расчёта налога на имущество физлиц во всех регионах РФ будет применяться кадастровая стоимость недвижимости (основание: пункт 1 статьи 378.2 Налогового кодекса). При этом как раз на текущий год назначена массовая государственная кадастровая оценка всех земельных участков независимо от их категории. И, конечно, в ходе этих мероприятий будут учитываться и все строения, которые расположены на участках. Согласно правилам Росреестра, если постройки на земельном участке гражданина (в том числе сарай, баня, теплица и т.д.) имеют признаки капитального объекта, к которым ведомство относит наличие фундамента, то такой объект подлежит государственной регистрации. А после того как объект будет внесён в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), ФНС вправе предъявить налоговые претензии, если постройка отвечает определённым критериям.

Признаки хозпостроек, которые подлежат учёту, публиковались и Росреестром, и даже Минфином. Для правильного налогового режима важно, сколько построек находится на участке и какое у них назначение. Согласно письму ФНС от 18 января нынешнего года № СД-4-21/454@, если налоговикам поступают сведения о наличии нежилого здания на садовом участке, то такой постройке автоматически будет присваиваться налоговый статус жилого дома. Под "зданием" налоговики понимают любую постройку (за исключением дома, предназначенного для проживания, и зарегистрированного гаража), которая прочно связана с землёй, а её перемещение без несоразмерного ущерба её назначению невозможно. Такой подход коррелирует с пунктом 1 статьи 130 Гражданского кодекса. А согласно статье 403 Налогового кодекса РФ физлица имеют право на льготу по налогу на имущество в отношении одного хозяйственного строения или сооружения размером до 50 квадратных метров. Поэтому единичные постройки меньше указанного метража налоговиков не интересуют.

— Очевидно, внимание ФНС направлено на взыскание налогов не с дачников, у которых один дом, сарай и летние бесфундаментные теплицы, а с тех, кто на своих участках возвёл несколько капитальных строений, но документально их не оформляет, — считает адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — Это воспринимается налоговиками как корыстный способ уклониться от выплат установленных законом налогов.

То есть для того, чтобы попасть в прицел налоговой, надо: во-первых, чтобы сведения о постройке попали в ЕГРН, а во-вторых, чтобы ФНС не могла применить к данной постройке льготу.

Получается, что если, например, у гражданина на участке есть сарай, который имеет признаки капитального строения (фундамент) и он не является единственной хозпостройкой, то и в случае, если площадь этого строения менее 50 квадратных метров, его всё равно надо регистрировать и платить налог.

Как узнать, что постройкой заинтересовались инспекторы

В ряде регионов Росреестр уже ведёт мониторинг с помощью дронов. И при обнаружении незарегистрированных строений высылает уведомление о необходимости совершить регистрационные действия. Также с уведомлением может прийти и кадастровый инженер. Но и в том и в другом случае если предписание не исполнить, то "прилетит" штраф за несоблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество (статья 19.21. КоАП РФ) — для физических лиц это 5000 рублей.

Также не стоит забывать, что в нынешнем году вступили в силу изменения, внесённые законом № 382-ФЗ в порядок налогообложения земельных участков. И теперь все территориальные органы исполнительной власти в РФ обязаны ежегодно предоставлять в ФНС сведения о выданных предписаниях по поводу устранения нарушений. А налоговики на основании полученной информации имеют право прекратить налогообложение по льготной ставке (например, предусмотренной для участков под индивидуальное жилое строительство или под садоводство) и начать взимать плату по повышенной налоговой ставке. То есть даже после уплаты штрафа строение, указанное Росреестром в уведомлении, регистрировать всё равно придётся. Только тогда уже налог на него как минимум год будет выше. А если штраф вовремя не оплатить, то пришлют второй (в соответствии со статьёй 20.25 КоАП РФ он будет 10 000 рублей), и, само собой, налог тоже насчитают без льгот.

Сколько придётся заплатить в бюджет

— Согласно закреплённой в законодательстве методике, для граждан размер налога на хозстроения может колебаться в пределах 0,1–0,3% от кадастровой стоимости в год по каждому отдельному объекту, — поясняет адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов. — Однако эти цифры справедливы, если владелец использует своё подсобное строение исключительно в своих хозяйственных целях, а в случае, когда собственник использует недвижимость в предпринимательских целях, ставка налога по такому объекту будет 13% (статья 224 Налогового кодекса РФ. — Прим. Лайфа).

Иногда помимо повышенного налогового бремени россиянин рискует получить штраф за нарушение режима землепользования. Например, такое может произойти, если соорудить жилой дом или хотя бы баню на участке, который предназначен исключительно для выращивания сельхозпродукции. В этом случае, согласно части 1 статьи 8.8. КоАП РФ, придётся заплатить штраф от 0,5 до одного процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 000 рублей. А после этого — узаконить строение, а если это невозможно — снести его за свой счёт.