Говорят, нет ничего приятнее, чем в кармане старого пальто найти забытую купюру. А что, если у каждого из нас в среднем есть заначка в 40 тысяч рублей, о которой мы даже и не подозреваем?

Действительно, такой тайный "клад" есть почти у каждого взрослого россиянина. И большинство из наших сограждан о нём даже не знают, хотя более десяти лет откладывают туда свои деньги. Это счёт вашей накопительной пенсии. Удивлены? Давайте разберём подробно, что это за деньги, сколько их и как их можно получить.

Откуда взялся мой счёт для накопительной пенсии? Ведь я ничего не подписывал!

Такой счёт открыт в 2002 году для каждого россиянина моложе 1967 года рождения в соответствии со специальным законом. Согласно ему ваш работодатель каждый месяц до 2014 года перечислял туда 6% от вашей зарплаты. Разумеется, речь идёт только о "белых" выплатах. Соответственно, чем выше была официальная зарплата, тем больше денег там накопилось. По статистике, в среднем у каждого россиянина на этом счету накоплено примерно 40 тысяч рублей. Но, разумеется, всё индивидуально. У кого-то (если у человека, например, в эти годы не было официального трудоустройства) на этом счету ноль, а у других накоплено до полумиллиона рублей и выше. Тем более что на этот счёт можно перевести также всю сумму полученного материнского капитала, а до 2015 года можно было также вступить в государственную программу по софинансированию пенсий: всем, кто клал на этот счёт личные деньги (до 12 тысяч рублей), государство их удваивало.

Но ведь многие пишут, что "накопительная пенсия заморожена"! Получается, этой заначки больше нет?

Это не так. Заморожены не ваши деньги на накопительном счёте, а только отчисления вашего работодателя. То есть эти самые 6%, которые он платил на ваш личный накопительный счёт, с 2014 года идут на счёт ПФР и используются для выплат нынешним пенсионерам. Так как эта мера тогда задумывалась как кризисная и временная, её и называли "заморозкой". Потом чиновники сообразили, что речь идёт о слишком больших суммах, которые не хотелось бы терять ПФР, поэтому эту меру продлевают из года в год, и, похоже, в вашу пенсионную "заначку" больше денег от работодателя поступать не будет. Между тем всё, что уже тут есть, всё до копейки, — это все ваши личные деньги, и вы можете ими распоряжаться.

А чем деньги на накопительном счёте отличаются от баллов ПФР?

Все рубли на накопительном пенсионном счёте по закону являются вашей собственностью. Баллы ПФР — это некоторая абстракция: никто не знает, сколько рублей такой балл будет "стоить" через 10–20 лет и насколько высокой в результате получится ваша пенсия, ведь её размер напрямую зависит от "стоимости" этих баллов, которая ежегодно меняется. Кроме того, в случае смерти все накопленные баллы в ПФР сгорают, в то время как накопления с личного пенсионного счёта могут получить наследники.

Получается, мои деньги уже десять лет где-то лежат и их обесценивает инфляция?

Нет. Если вы специально не переводили эти деньги в какой-либо негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то их управлением по закону занимается госкорпорация ВЭБ, официальным же страховщиком числится государственный ПФР. По статистике, доходность, которую показывает ВЭБ, значительно перекрывает инфляцию. Так, с 2014 года накопленная доходность по пенсионным счетам в ВЭБе составила 78,5%, в то время как накопленная инфляция — 53%. И, кстати, это выше, чем показатели любого НПФ.

Как я могу распорядиться этими деньгами?

Вы можете перевести деньги из-под управления ПФР и ВЭБа в любой негосударственный пенсионный фонд. Чего мы категорически не рекомендуем делать, ведь пока ВЭБ показывает значительно лучшие результаты, чем негосударственные "профессионалы рынка". Кроме того, переводить деньги можно только один раз в пять лет, иначе сгорит весь накопленный доход за это время. Полностью накопленную сумму можно будет получить, когда настанет "старый" пенсионный возраст: в 55 лет — женщинам, в 60 лет — мужчинам. Но только при условии, если итоговая накопительная пенсия получится не больше 5% от суммы государственной. Иными словами, всё, что вам удалось накопить, при достижении этого возраста разделят на 264 месяца (так называемый возраст дожития), и полученную сумму, то есть ту самую накопительную пенсию, будут ежемесячно выплачивать. Только если получившаяся доплата будет очень маленькой (менее 5% от госпенсии), всю сумму можно будет получить сразу. Если нынешний пенсионер сумел накопить на своём пенсионном счёте миллион рублей, то сейчас его ежемесячная доплата к государственной страховой пенсии составит примерно 3,8 тысячи рублей.

Погодите: у меня недавно умерла родственница, я наследник, однако никакой её "заначки" я так и не получил!

Да, и это действительно проблема. Дело в том, что в нарушение закона никто не сообщает наследникам, что у их родственника остались некоторые пенсионные накопления (особенно этим грешат НПФ). Более того, пенсионщики также зачастую "забывают" сообщить своим клиентам, что они достигли "нужного" возраста и в принципе имеют право на выплаты. В прошлом году таким образом не получили свои законные деньги 2,1 млн человек. Но если просто неинформированный пенсионер может обратиться за своими сбережениями позже, то наследники по истечении шести месяцев фактически теряют эти деньги — по закону невостребованные средства становятся прибылью того НПФ, где хранились. Для их получения придётся обращаться в суд и доказывать, что они не были востребованы именно по вине "хранителя". Поэтому очень важно знать, где хранятся накопления как ваши, так и ваших родственников.

Как узнать, где мои деньги и сколько их накоплено?

Это очень просто: например, можно заказать эти данные на портале госуслуг. Официально документ называется "Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица", и оказывает эту услугу ПФР. Обычно документ приходит в течение минуты после нажатия соответствующей кнопки. Если ещё нет аккаунта на госуслугах, можно получить его лично в отделении ПФР, в МФЦ и даже почти в любом банке. Не забудьте прихватить с собой паспорт и СНИЛС.

В пункте номер 3 полученной справки вы сможете узнать, кто является вашим официальным страховщиком (ПФР или НПФ), куда инвестируются и кем управляются средства (в случае ПФР — это ВЭБ.РФ), сколько денег на пенсионный счёт успел до 2014 года перечислить ваш работодатель и общую сумму накоплений с учётом прибыли от управляющей компании. Если вы до сих пор не проверяли эти данные, рекомендуем сделать это как можно быстрее и делать это регулярно. Дело в том, что пару лет назад некоторые жуликоватые НПФ с помощью подачи поддельных заявлений переводили чужие пенсионные накопления под своё управление. Поэтому, если вы это обнаружите, смело подавайте на них в суд, чтобы вернуть деньги обратно, а также потребовать компенсацию недополученной прибыли. Кстати, заодно можно из этой справки узнать, сколько баллов вы уже накопили в государственной системе пенсионного страхования, и даже подсчитать, на какую государственную пенсию по старости вы можете претендовать на текущий момент. Для этого надо количество накопленных баллов (в справке называется величина индивидуального пенсионного коэффициента) умножить на 81,49 рубля ("стоимость" балла в 2021 году) и прибавить к этому 4982 рубля (так называемая фиксированная выплата", для инвалидов первой группы и работников Севера она выше).

СМИ писали, что правительство хочет трансформировать накопительную пенсию в некий план Б. О чём это они?

Чиновники не хотят возвращать систему, где работодатель платит 6% от вашей зарплаты не в государственный ПФР, а на ваш личный накопительный пенсионный счёт. Поэтому-то с 2014 года они из года в год продлевают "заморозку". Но делать это каждый раз при принятии бюджета стыдно (обещали же, что это временная мера, всего на один год), поэтому они хотят не закрыть программу накопительных пенсий, а красиво её трансформировать в какую-то другую программу, да ещё так, чтобы не работодатели, а россияне сами из своих заработков в дальнейшем откладывали себе на старость. Кроме того, свои интересы лоббируют и представители НПФ. Пусть средняя сумма "пенсионного счёта" пока всего лишь 40 тысяч рублей, но в целом это много сотен миллиардов рублей, которые они не прочь получить под своё управление. И, как мы рассказывали ранее, ради этого многие из них готовы пойти даже на преступление и подделывать подписи. Пока какого-то итогового плана трансформации нет, он разрабатывается чиновниками под грифом "секретно", однако время от времени случаются утечки вроде плана Б, чтобы проверить реакцию общественности. Как только появится итоговый вариант, мы, разумеется, о нём подробно расскажем.